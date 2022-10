L'auriculothérapie médicale. Bases scientifiques, principes et stratégies thérapeutiques, 2e édition

L'auriculothérapie médicale. Bases scientifiques principes et stratégies thérapeutiques rassemble l'essentiel des connaissances neurophysiologiques assurant les fondements et validant les modalités d'action de l'auriculothérapie. Après un panorama exhaustif en neuroanatomie l'ouvrage aborde chaque zone d'action sur l'oreille en l'associant aux stratégies de soins issues de ses propriétés générales et particulières (biophysiques biochimiques électrophysiologiques et somatotopiques). Les modalités thérapeutiques et les champs d'application dans de nombreuses spécialités médicales sont abordées. De même l'action spécifique de l'auriculothérapie comme traitement complémentaire de la douleur et des addictions est exposée avec des exemples précis en cancérologie tabacologie et gestion du stress. Cette 2e édition s'enrichit des dernières avancées en neurosciences. Ces acquis récents de la neurophysiologie et de la neuro-imagerie ont permis d'identifier de nouveaux mécanismes et propriétés au sein des tissus et réseaux cérébraux. Ces connaissances permettent d'adapter les stratégies d'auriculothérapie pour une meilleure efficacité. L'auteur expose dans une nouvelle partie : - la dynamique informationnelle des circuits neurologiques (mécanisme du push-pull) ; - le cheminement bimodal des fileries mode de capture informationnelle qui permet notamment de diminuer certains échecs constatés précédemment ; - le potentiel des relations neurofonctionnelles des lobes cérébraux De nombreuses illustrations photographies schémas et dessins accompagnent les exposés fondamentaux et viennent enrichir la compréhension du corpus des connaissances.