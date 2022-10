Les Malory Tome 4 : Magicienne de l'amour

Depuis qu'elle a croisé Warren Anderson, Amy Malory sait qu'elle n'épousera aucun autre homme. Lorsqu'elle apprend qu'il est de retour à Londres, elle se lance dans une opération de séduction effrénée, multipliant les rencontres, n'hésitant pas à lui proposer le mariage et allant jusqu'à le suivre dans les lieux malfamés qu'il fréquente. Warren n'en peut plus de cette enquiquineuse. Même si le souvenir du baiser ardent qu'ils ont échangé l'obsède, personne ne lui fera abdiquer sa liberté ! Personne ? Amy est une Malory, et les Malory ne renoncent jamais...