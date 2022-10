La Cité des Songes. Tome 1 : Une couronne de roses et de givre

Dans un monde à la surface fracturée, où les populations vivent recluses dans d'immenses tours-royaumes, un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature. Quatre élus seraient capables, selon d'antiques légendes, de chevaucher des Dragons-Tempête et de trouver la Cité des Songes, ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des Abymes . Mais qui sont-ils ? Auréa, Chasseresse de la Tour du Printemps, et Rozarian, fils du roi de la Tour de Givre, sauront-ils s'allier malgré ce qui les oppose et déjouer les pièges de la cour, s'affranchir des luttes de pouvoir et fédérer les derniers royaumes survivants afin de combattre ensemble le Dévoreur ?