La BéréZina. Eric Zemmour : autopsie d'une déroute électorale

Dimanche 12 juin 2022. Eric Zemmour, la mine défaite, s'enferme dans l'arrière-salle d'un restaurant, à Cogolin. Les électeurs du Var se sont exprimés : il est battu au premier tour des élections législatives et ne sera pas député. Deux mois auparavant, il a dû faire face, déjà, à la réalité des urnes. Candidat à l'élection présidentielle, il n'a récolté que 7, 07 % des suffrages. Un an plus tôt, celui qui était encore chroniqueur s'imaginait président de la République. Lui qui rêvait de dynamiter les vieux partis, et de rompre le cordon sanitaire entre les Républicains et le Rassemblement national est confronté à son propre échec. Sa candidature, pourtant, a suscité une ferveur hors du commun. Il focalise l'attention médiatique, multiplie meetings spectaculaires et déclarations fracassantes. Dans les sondages, il atteint 19 % d'intentions de vote. Mais, en politique, plus rapide est l'ascension, plus dure sera la chute. Dans un récit au cordeau, fruit d'un an d'enquête au plus près des protagonistes, Marylou Magal nous raconte les coulisses de cette déroute, de cette OPA politique manquée sur la droite et, comme le dirait Eric Zemmour : "Surtout, sur la France" . Un pays qui, bien loin de ses prédictions, n'a voulu de lui ni comme président ni comme député. Journaliste politique au Figaro après avoir suivi les élections présidentielle et législatives pour L'Express, Marylou Magal traite en particulier de l'extrême droite et de la droite "hors les murs" . La BéréZina est son premier ouvrage.