L'enfant et l'oiseau

Johnson, tombé du nid, est le seul survivant de sa fratrie. A bout de forces, le jeune corbeau est recueilli par Ritsuko, femme de ménage et mère célibataire, qui décide de le ramener chez elle au mépris de l'interdiction d'héberger des animaux dans son immeuble. Bien lui en prend, car son fils adolescent, Yôichi, se passionne pour l'oiseau qu'il entoure de mille soins. Un jour, le gardien fait irruption chez eux et Johnson, que Yôichi avait caché sur le balcon, s'envole. C'est le début pour lui d'une longue errance. Il sait qu'il ne peut retourner auprès de son ami et cherche à survivre dans une ville hostile. Une rencontre va lui sauver la vie... Durian Sukegawa réussit le prodige de marier la fable sociale et le récit lyrique, mais précis et documenté, d'une vie de corbeau. Philippe Chevilley, Les Echos. Une bouleversante ode à la vie et à la différence. Alice Develey, Le Figaro littéraire. Traduit du japonais par Myriam Dartois-Ako.