Autopsie d'un drame

Jess, mère au foyer, fait preuve d'une grande dévotion envers ses trois enfants, qu'elle chérit et protège à tout prix. C'est du moins la façon dont Liz, son amie depuis dix ans, la perçoit. Mais le doute s'installe lorsque Jess se rend aux urgences pédiatriques où travaille Liz. Dans ses bras, sa fille Betsey, âgée de dix mois, présente tous les signes d'un traumatisme crânien. Jess, d'ordinaire si soucieuse du bien-être de sa famille, semble étrangement distante et peu concernée par la situation, et ses explications ne collent pas avec la blessure de l'enfant. Liz s'interroge sur les réelles motivations de son amie. Pourquoi a-t-elle attendu aussi longtemps avant de se rendre à l'hôpital ? S'agit-il vraiment d'un accident, comme elle l'affirme ? Un drame psychologique brillamment tissé qui sonde les enjeux de la maternité, de l'amitié et interroge ce qui nous lie ou nous sépare. "Captivant, intelligent et intense". Paula Hawkins, auteure de La Fille du train. "Un roman qui nous entraîne de surprise en surprise". Claire Fuller, auteure d'Un mariage anglais. "Une lecture émouvante, parfois terrifiante et complètement addictive". Daily Express. Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Alice Delarbre.