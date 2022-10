Corps, amour, sexualité : les 120 questions que vos enfants vont vous poser Nouvelle édition.... Le premier guide d'éducation à la sexualité positive pour toutes les familles

Beaucoup de parents appréhendent le moment où leur enfant posera des questions sur le corps, l'amour et la sexualité. Quels mots utiliser ? Comment ne pas trop en dire ? Comment faire pour préserver à la fois mon intimité et celle de l'enfant ? Comment protéger mon enfant ? Rassurez-vous : vous n'êtes plus seul. e. s devant ces peurs ! Pas à pas, vous allez être guidé. e. s pour démarrer la conversation avec votre enfant et créer un espace d'échange bienveillant, dans lequel la parole se libère. Ce livre répond aux 120 questions les plus fréquemment posées par les enfants, sans tabou, avec pédagogie, humour et sérieux ! Les réponses, inclusives et adaptées à la maturité de votre enfant, vous permettront de l'accompagner au mieux dans son développement, afin de l'aider à devenir une personne respectueuse, informée, et bien dans sa peau ! Ce livre a été relu et validé par un comité médical et éducatif : Dr Emma Barron - Pédopsychiatre Dr Baptiste Beaulieu - Médecin généraliste Pierre Dubol - Psychologue clinicien, spécialisé en TCC et sexualité Francine Euli - Professeure des écoles @jujulagygy - Gynécologue obstétricienne Morgan Lucas - Thérapeute, spécialiste du genre