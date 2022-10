La légende de la Route du Rhum. Le livre officiel

"Pour nous coureurs en solitaire, il n'existe que deux épreuves : le Vendée Globe et la Route du Rhum. Et contrairement à la première qui dure des mois, la seconde est un sprint à travers l'océan". Jean Le Cam Depuis 1978, la Route du Rhum s'est imposée comme la course transatlantique majuscule. Le principe en est simple : un homme, un océan, un bateau. Le parcours, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, immuable. Et la périodicité inchangée : tous les quatre ans, un départ en novembre, mois des tempêtes océanes. Entre Bretagne et Guadeloupe les exploits comme les drames se sont multipliés en onze éditions. De la disparition d'Alain Colas dont on ne retrouvera aucune trace du Manureva, à la victoire de Florence Arthaud ; des aventures du petit prince Laurent Bourgnon au chavirage de Franck Cammas dont l'épave était percutée en pleine nuit par Jean le Cam... Tous les plus grands marins y ont pris part et seuls les meilleurs d'entre eux ont su la gagner : Mike Birch, Marc Pajot, Philippe Poupon, Michel Desjoyeaux, Loïck Peyron... et Florence Arthaud qui demeure toujours l'unique femme ayant remporté une épreuve majeure en solitaire. Creuset des dépassements maritimes les plus fous, sprints à travers l'Atlantique, confrontation des plus aguerris navigateurs avec les meilleurs amateurs, La Route du Rhum est une légende à elle seule. Avec, pour tous, un seul objectif : quitter la tempétueuse Bretagne pour rallier les Antilles et y déguster enfin un Ti'punch !