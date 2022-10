Hack ton cerveau... Et celui des autres !. Deviens le maître du monde (et retiens ta liste de courses !) grâce au mentalisme

Faites-vous partie de ces gens qui pensent qu'ils n'ont aucune mémoire ? Qu'ils ne sont pas créatifs ? Qu'ils se feront toujours manipuler ? Et si je vous disais que vous vous trompez ? Améliorer vos relations sociales, booster votre cerveau, gagner tous vos paris... tout ceci ne dépend que de vous et de votre capacité à bien utiliser votre cerveau ! Je vais vous confier un secret... les personnes qui décident d'exploiter les capacités de ce formidable outil, de le comprendre et de jouer avec lui, ont une longueur d'avance sur les autres (à vrai dire, c'est presque injuste ! ). J'ai moi-même appris à hacker mon cerveau - c'est-à-dire à en comprendre les forces et les faiblesses pour lui faire faire ce que je veux -, et c'est ce que je souhaite partager avec vous dans ce livre. Vous découvrirez notamment comment rendre jaloux Sherlock Holmes avec vos déductions, comment impressionner vos proches avec des expériences de mentalisme bluffantes et même comment devenir un véritable détecteur de mensonges. Bref, vous posséderez enfin les clés et astuces pour repousser les limites de votre mental. Mon nom est Charlie Haid et je vous souhaite la bienvenue dans l'univers passionnant (et un peu flippant...) du mentalisme.