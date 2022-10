Le Monde de Sophie Tome 1 : La Philo de Socrate à Galilée

"Qui es-tu ? " Un jour, Sophie reçoit une lettre sur laquelle est inscrite cette intrigante question. Puis en arrive une seconde : "D'où vient le monde ? " De question en question et de surprise en surprise, la jeune fille est propulsée dans une aventure où elle découvre les principales figures de la philosophie occidentale, et surtout elle-même ! Zabus et Nicoby réinventent en une bande dessinée pleine d'humour le roman philosophique de Jostein Gaarder, une oeuvre culte qui a déjà conquis des dizaines de millions de lecteurs dans le monde.