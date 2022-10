Je t'attends

Sept amis partent dans la forêt. Seulement six en reviennent... Juillet 1983, sud de l'Angleterre. Par une chaude soirée d'été, sept amis se retrouvent pour camper dans la forêt. Une bande de jeunes décontractés, un peu anarchiques, confiants en eux et en leur avenir. Seule Aurora, qui n'a que quatorze ans, peine à croire qu'elle va, pour quelques heures, faire partie de ce groupe tellement cool. Les sept amis passent la nuit à faire la fête mais au petit matin, ils ne sont plus que six. Eté 2013. Les restes d'un corps sont découverts dans le même bois. L'inspecteur en chef Jonah Sheens sait immédiatement qui a été enfin retrouvé après toutes ces années... Les six amis d'alors sont à présent des adultes aux vies bien établies, et tous clament haut et fort leur innocence. Que s'est-il passé pendant cette nuit d'été ? Le meurtrier était-il parmi eux depuis le début ? C'est maintenant à Jonah Sheens de démêler les mensonges, de rattraper les erreurs policières et de faire jaillir des secrets bien enfouis, même si certains menacent de le mettre en danger... " Un conte fascinant où se mêlent désir, rivalité et meurtre. " Sunday Times" Ce roman à suspense délicieusement glaçant nous fait ressentir les frissons et les dangers que comporte l'adolescence à l'aube de l'âge adulte et de l'indépendance. ". . New York Times Traduit de l'anglais par Santiago Artozqui