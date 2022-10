Malik Oussekine. Contrecoups

A l'hiver 1986, l'Assemblée nationale vote les lois Devaquet en vue de rendre plus sélectives les universités. Mobilisés contre cette réforme jugée discriminante, des milliers d'étudiants organisent le blocage des facs. Pendant plusieurs semaines, ils manifestent dans Paris et les face-à-face avec la police se multiplient. Au soir du 5 décembre 1986, différentes personnes vont croiser la route d'un jeune homme qui passait par hasard dans le Quartier latin : Malik Oussekine, 22 ans, un jeune homme sans histoire battu à mort par la police. Dans ce récit en noir et blanc initialement paru en 2016, Jeanne Puchol et Laurent-Frédéric Bollée reviennent sur cette tragédie qui secoua la société française et posait, déjà, la question des violences policières.