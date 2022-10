Le Beau sauvage

Dans un sombre château d'Auvergne, au Moyen Age, vivent un seigneur violent, son petit garçon solitaire et un prisonnier invisible au fond de son cachot. L'enfant fait une terrible chose, et est condamné à mort par son père. Vingt ans après, la forêt résonne des exploits d'un "Beau Sauvage", qui combat avec insolence les méfaits du seigneur. Mais d'où vient ce mystérieux héros que personne ne parvient à saisir ? L'histoire émouvante et pleine de mystère d'un justicier généreux, inspirée d'un conte auvergnat d'Henri Pourrat.