Les Petits Trésors de ma poche

Dans les bois, je me promène toujours le nez en bas, à la recherche de petits mystères enterrés dans la terre. Devine quel trésor j'ai ramassé et caché dans la poche de mon pantalon préféré ? Soulève chaque rabat et découvre des surprises, rien que pour toi ! Mes livres trésors : une nouvelle série au sein de la gamme "Je lis avec les mains", pour développer sa motricité fine, son imaginaire et son vocabulaire. À un âge où les petits ont la manie de s'alourdir les poches, cette série est l'occasion pour eux de parler de leurs propres petits trésors.