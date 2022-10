Le nouveau monde des drogues. De la stigmatisation à la médicalisation

L'ouvrage dresse un constat sur la nouvelle situation des drogues dans notre société et sur la place qu'elles occupent dans nos vies individuelles. Cette nouvelle situation tranche avec nos imaginaires et nos stéréotypes encore fortement orientés autour de la figure d'un toxicomane héroïnomane, injecteur, dépendant, précaire, délinquant... pour mettre l'accent sur la diffusion des drogues, leur banalisation et surtout leur médicalisation. L'ouvrage fait une sociologie des drogues dans un contexte de médicalisation qui a pris son ampleur depuis 1997 avec la notion d'addiction. Le terme est devenu inflationniste et s'est étendu aux addictions sans produits qui font florès dans l'actualité. L'ouvrage décrit comment ce processus de médicalisation a reconfiguré notre rapport aux drogues. Il est organisé autour de cinq chapitres : un survol historique des drogues d'hier à aujourd'hui pour qualifier le sens de l'évolution de leurs usages ; l'expérience contemporaine des drogues et le sens que l'on donne aux usages ; l' analyse des situations " floues " entre drogues et médicaments ; la prise en charge médicamenteuse des usagers d'opiacés " traditionnels " et la politique dite de substitution ; et pour finir les prises en charge des usagers de drogues " traditionnels " .