Petit traité d'histoire globale

Dans cet ouvrage, Jack Goody, anthropogue mondialement reconnu, s'élève contre la tendance des sciences sociales à imputer l'émergence du capitalisme, en Occident, à des qualités purement intrinsèques à l'Europe. Constatant, au contraire, la similitude de bien des traits de civilisation d'un bout à l'autre du continent eurasien, il développe l'idée d'un miracle commun à l'Europe et à l'Asie, à l'âge du bronze, suivi d'alternances dans l'avance technique et organisationnelle entre l'Est et l'Ouest,. Réfutant un par un les arguments des théoriciens du Miracle européen, un livre d'Eric Jones auquel Goody fait implicitement référence, il rompt avec l'eurocentrisme habituel, et défend une histoire "pendulaire" où la domination économique et culturelle de l'Occident alterne avec celle de l'Orient.