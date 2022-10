Introduction aux deontologies

Après avoir défini la déontologie et l'avoir articulée avec des notions proches (éthique, discipline, conflits d'intérêts, droit souple, compliance...), l'ouvrage est articulé autour des dynamiques de développement et multiples fonctions des déontologies (envers les destinataires, les tiers et la société), des institutions concernées par les règles déontologiques (ordres professionnels, AAI, entreprises, syndicats et associations...), des règles elles-mêmes (sources, contenus) et des multiples dimensions de leurs mises en oeuvre (éducation, discipline, contentieux civils, administratifs et pénaux, sanction sociale). L'ouvrage s'intéresse à la fois aux professions (droit, santé, chiffre, cadre de vie, social, médias, sport), au secteur public (fonction publique et politique) et à l'entreprise (administrateurs, salariés, marchés financiers).