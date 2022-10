Le bestiaire philosophique de jacques derrida

"L'animal ? L'autre" , est le premier questionnement et le fil rouge de ce livre sur la passion des animaux selon Jacques Derrida. L'auteure lit l'oeuvre du philosophe de la déconstruction, qui reconnaît l'altérité et la différence de l'animalautre comme une expérience inaugurale, s'inscrivant dans le face à face avec un "animal" singulier, et qui s'appuie sur la dénonciation de la lacune abyssale implicite dans le terme générique "animal" , qui a engendré tant d'équivoques dans la réflexion philosophique sur les animaux. Ce bestiaire repose sur l'ambition d'entamer un discours philosophique à propos de l'animalautre, en utilisant des mots et des concepts, mais aussi en le nourrissant de la vie réelle ou métaphorique des animaux, qui par leur présence silencieuse raisonnent autrement et donnent une vie et un mouvement nouveau à la réflexion conceptuelle.