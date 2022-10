Réussir grâce au bouche-à-oreille. 52 stratégies pour un networking performant

Faire du bouche à oreille une stratégie réfléchie et déclinée en plan d'action est indispensable au succès des entreprises et des entrepreneurs. Le marketing par le bouche à oreille permettra aux TPE/PME, professions libérales, indépendants et auto-entrepreneurs... d'exploiter toute la puissance de leur réseau : Comment faire de son réseau un vecteur efficace de son développement ? Comment reconnaître les membres de son réseau qui seront les relais de son bouche à oreille ? Quel est le rôle des recommandations ? Comment les solliciter et comment les valoriser ? Comment faire partie des 29 % qui réussissent ? Cet ouvrage présente 52 stratégies, faciles à mettre en oeuvre, pour initier et stimuler le bouche à oreille. Ce livre est traduit et adapté par Marc-William Attié de l'ouvrage américain "The 29 % solution" (2008) d'Ivan R. Misner et Michelle R. Donovan.