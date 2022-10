Comprendre et appliquer Sun Tzu. En 37 stratagèmes, 5e édition

Pourquoi tant de contemporains se font un livre de chevet d'un traité si ancien qui prône la réussite sans conflit, et transforme des adversaires en alliés ? Comment ce classique de la stratégie répond-il avec succès à nos préoccupations modernes ? L'art de la guerre est comme l'eau qui fuit les hauteurs et qui remplit les creux. Oui mais encore, Maître Sun Tzu ? Comment traduire vos formules imagées en enseignements pratiques pour des Occidentaux ? Pour relever ce défi, le livre de Pierre Fayard déjà vendu à 50 000 exemplaires en France, décline les 37 stratagèmes chinois et les commente en recourant aux grands penseurs de la stratégie d'Extrême-Orient et d'Occident. Pour cette 5e édition, en plus de l'ajout d'un 37e stratagème, l'auteur a voulu aller plus loin dans la vulgarisation en rendant les préceptes de Sun Tzu encore plus accessibles.