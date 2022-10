Non, votre salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi !. Vaincre l'austérité salariale, c'est possible

Flambée des prix de l'énergie, regain de l'inflation, les Français ont le sentiment que leurs fins de mois sont de plus en plus compliquées à boucler. Difficile dans ces conditions d'entendre nos dirigeants affirmer que le pouvoir d'achat ne cesse de s'améliorer. Difficile aussi d'être optimiste quand on nous assène sans arrêt l'impossibilité d'augmenter les salaires au nom de la sacro-sainte compétitivité. Cet ouvrage montre pourtant que l'amélioration durable du pouvoir d'achat et la réduction des inégalités de revenus ne sont pas obligatoirement les ennemies de notre dynamique compétitive. Une fois évacuées les solutions "miracle" dont il rappellera les impasses, il explique comment réarmer l'action publique économique en explorant trois voies : se donner de vrais moyens dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la recherche et de l'innovation, actionner de nouveaux leviers de partage des richesses et de réduction des inégalités, élaborer un pacte productif et salarial avec un pilotage public et surveillé par un observatoire indépendant. La réconciliation entre réussite économique et bien-être social est possible, autour d'un capitalisme social et engagé redonnant de l'espoir à celles et ceux qui veulent sereinement préparer leur avenir et se débarrasser du sentiment d'être mis à l'écart des bénéfices issus des transformations à l'oeuvre dans notre économie.