Le Grand Atlas du monde

Paysages et reliefs, cultures et traditions, gastronomie... Faites un tour du monde en douze cartes thématiques, du Kilimandjaro en Afrique aux plaines de Sibérie, avec les kangourous d'Australie ou l'ours brun canadien, sur la grande muraille de Chine, la tour Eiffel ou le Machu Picchu. Un premier atlas illustré pour découvrir notre planète dans toute sa richesse et sa diversité.