Donjons et dragons, collector tome 3

Depuis plus de 40 ans, Donjons et dragons a réuni plus de 15 millions de joueurs de jeu de rôle dans le monde. Ce jeu, crée par Gary Gygax et Dave Arnessen en 1974, est une référence pour toute une génération : des séries comme "Stranger things" s'y réfèrent. Dans ce collector, on retrouvera les héros de légende du jeu, les monstres les plus impressionnants, et des conseils et astuces de jeu pour commencer une aventure ou progresser !