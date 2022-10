Les Mathématiques en 101 infographies

Comprendre les mathématiques n'a jamais été aussi facile ! Poussez la porte de cet univers si particulier qui peut parfois paraître si complexe, faites connaissance avec les plus grands mathématiciens tels que Pythagore, Fibonacci et Henri Poincaré, et percez les mystères de plus de 80 théories clés. Parfois, une image vaut mille mots. En 101 infographies, ce petit guide vous permettra d'accéder de manière rapide, simple et visuelle à l'étrange et fascinant monde de la science, des nombres premiers aux équations de second degré, sans oublier les probabilités et autres statistiques.