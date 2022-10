Le Coin du Pâtissier, c'est le compte Instagram qui se résume en deux mots : gourmandise et bienveillance ! Faites-vous plaisir et impressionnez vos amis avec vos pâtisseries dignes d'être vendues en boutique : Dorian partage avec vous ses recettes préférées, détaillées en steps et si simples à réaliser pour un résultat wahou ! Et comme il n'est jamais avare de conseils et de gentillesse, profitez également de ses astuces, mantras et autre boosteurs de moral et de confiance en vous !