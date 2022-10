Gyozas, raviolis & Cie

Apprenez à façonner vos gyozas, empanadas et autres chaussons, et garnissez-les de vos préparations préférées : légumes, viandes, poissons, fromages... Dans ce coffret : -1 moule pour façonner vos raviolis -1 pinceau en silicone -1 livret pour apprendre à confectionner vos gyozas et autres chaussons maison