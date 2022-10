Journal cru et trop intime d'une fille qui voulait se taper la terre entière

Glôdine, 25 ans, est persuadée que son prénom lui porte la poisse et est à l'origine de toutes ses déconvenues amoureuses. Un jour, elle découvre dans le grenier de ses grands-parents un petit carnet et décide de se lancer un défi : trouver l'homme de sa vie avant d'avoir noirci la dernière page du cahier. Durant 30 jours, Glôdine va se lancer dans un véritable marathon de l'amour. Elle notera tout, sans rien nous épargner, de ses crushs fulgurants à ses échecs passionnels. A partir d'aujourd'hui, Glôdine n'attend plus, elle force le destin ! Mais que trouvera-t-elle finalement au bout du chemin ? A travers un récit cru et plein d'humour, Sarah Treille Stéfani met en lumière l'intimité d'une anti-héroïne qui se livre sans tabou.