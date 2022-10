Escape book : Prisonnier d'une maison hantée

Lors d'une nuit sombre, vous vous retrouvez dans une vieille maison de campagne, qui fait l'objet de toutes sortes de rumeurs effrayantes. Inébranlable, vous entrez dans la demeure. Soudain le sol cède sous vos pas et vous tombez dans un sous-sol obscur. Vous entendez tour à tour un bruissement, un sifflement et un hurlement... La vieille villa serait-elle vraiment hantée ? Et comment en sortir aussi vite que possible ? Dans ce livre de jeux, il existe de nombreux types d'énigmes qui doivent être résolues à l'aide de logique, d'un sens de la déduction et d'intelligence - un régal pour tous ceux qui aiment les escape games et les jeux de logique ! - Jouable seul ou à plusieurs. - Si vous ne savez pas comment résoudre les énigmes, des indices vous aideront. Retrouvez à la fin du livre toutes les solutions ainsi qu'une grille pour évaluer les points obtenus.