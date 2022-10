Seconde main. 32 tables de fêtes chinées & autant de recettes qui vont avec

On a tous chiné, hérité, trouvé, acheté, récupéré de la vaisselle ancienne, des objets de décoration insolites, des accessoires étonnants, etc. Ces trésors et autres curiosités ne demandent qu'à être exposés pour reprendre vie mais ils sont bien trop souvent relégués au fond d'un placard ou d'un tiroir... Seconde main remet dans la lumière ces objets du quotidien. Au fil de l'année, tout est prétexte à mettre les petits plats dans les grands. Seconde main, c'est : - 32 tables de fête, composées uniquement d'objets de seconde main, chacun étant prétexte à faire une jolie table, au fil des saisons, des fêtes calendaires, des moments de vie, quotidiens ou plus exceptionnels. - 32 mini-histoires pour incarner ces tables. - 32 histoires d'objets et d'usages liées à ces tables. - 32 recettes simples, festives, gourmandes et thématiques qui donnent vie à ces tables et ces histoires. Seconde main est donc une invitation à une chasse aux trésors pour explorer les fonds d'armoires et les greniers pour y trouver le beau, s'amuser du moche et sublimer le kitsch ; le livre prend prétexte de ces nouvelles tendances que sont la chine, la seconde main, la récup' pour dresser des tables joyeuses, généreuses, festives et éthiques et ainsi créer un nouvel art de vivre à la française décomplexé.