Réunion Guide Simplissime

Un guide ultra facile pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de la Réunion : - Plages, randos faciles et visites : les incontournables de l'île autour de Saint-Gilles et autour de Saint-Pierre, sans oublier le cirque de Salazie. - Un cahier spécial Randonnées sportives pour les inconditionnels de la marche itinérante. - Des pages thématiques pour repérer le meilleur : cascades et plages, spécialités culinaires, focus sur la vanille et la canne à sucre, surf et canyoning - Les adresses coups de coeur de nos auteurs, habitant ou connaisseurs de l'île. - 20 cartes et plans et 100 photos environ.