Thaïlande Guide Simplissime

Le meilleur de chaque destination dans un format ultra-pratique ! Conçu par une équipe spécialiste de chaque pays : des circuits clés en main avec les plus belles étapes, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Tout est pensé et déroulé de façon très claire. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime ! L'essentiel de la Thaïlande en 192 pages : - 1 circuit détaillé étape par étape : 1/Le circuit classique de découverte du pays et 2/Un séjour de rêve, d'île en île. - Des escapades d'une ou deux journées pour enrichir son voyage : excursion sur la rivière Kwai, balade nature autour de Mae Salong, exploration des fonds marins ou randonnée dans les îles. . . - Des thématiques illustrées : les plus beaux temples ; plages idylliques ; la gastronomie thaï ; massages et spas ; faire la fête. . . - Plus de 150 adresses sélectionnées par Stéphanie Paicheler, journaliste qui a longtemps vécu à Bangkok, et par Kanokwan Katawan, originaire de la capitale, qui livre ici ses adresses coups de coeur. - 25 cartes et 200 photos environ.