Soul dating

Conçu comme un programme de coaching, ce guide complet vous offre les clés pour vous reconnecter aux dimensions spirituelles de votre Etre. Jour après jour, plus de 50 pratiques et exercices vous accompagnent dans votre cheminement et vous reconnectent à l 'essentiel. Pratiques énergétiques et corporelles : ancrage, harmonisation de votre aura et de vos chakras, protection énergétique, sexualité sacrée, libération des relations toxiques et des dépendances, abondance... Pratiques émotionnelles et mentales : confiance en vous, gratitude, centrage, lâcher prise, régulation du mental, libération des peurs et du regard des autres... Pratiques mémorielles et spirituelles : connexion à votre enfant intérieur, votre moi supérieur et votre âme, régulation de votre égo et de votre Karma, facultés extra-sensorielles (clair voyance et clair audience), communication animale, soins énergétiques, passages d'âmes...