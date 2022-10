Pourquoi ? Sami et Julie répondent à tes questions !

- Un livre documentaire pour pouvoir répondre à toutes les questions que les enfants se posent à travers 5 grandes thématiques : le corps humain, la nature, les animaux, au fil du temps et l'Univers. - Des réponses claires et simples à plus de 200 questions, toutes illustrées. - L'univers graphique de Sami et Julie : une maquette qui reprend les codes de la collection et des illustrations de Thérèse Bonté. Pour les enfants (et leurs parents ! ) à partir de 5 ans.