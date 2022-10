DISNEY - 20 000 lieues sous les mers et autres grands classiques de la littérature revisités. par Mickey et ses amis

Les plus beaux contes classiques et intemporels revisités par Mickey et ses amis ! Redécouvrez les plus beaux contes classiques dans lesquels Mickey, Donald et leurs amis se glissent dans la peau des héros. Des histoires superbement illustrées qui feront le bonheur de toute la famille. Dès 4 ans. Contient les histoires : - 20 000 lieues sous les mers - Les Quatre filles du Docteur March - Frankenstein - Hamlet