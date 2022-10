New York. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! New York. Deux petits mots qui parlent d'eux-mêmes. Machine à rêves, puissante, frénétique, électrique, magnétique, vertigineuse, inventive... New York, c'est LA ville, la ville des villes. Everything is energy ! Dans Le Routard New York, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - 3 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (se laisser gagner par la magie d'une comédie musicale à Broadway, s'offrir une splendide croisière urbaine en sillonnant l'East River à bord d'un ferry...) des visites (découvrir The Met Cloisters, ensemble méconnu de cloîtres médiévaux ou encore en prendre plein les mirettes devant les fresques qui couvrent les rues de Bushwick...) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 20 cartes et un plan détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir New York hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.