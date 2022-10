Où sont cachés les lutins du père Noël ?

Nous sommes en décembre et Noël approche ! Dans l'atelier du Père Noël, tout le monde s'affaire. Mais cette année, dix lutins ont disparu. En leur absence, l'atelier est désorganisé et les autres lutins risquent de ne pas terminer à temps les derniers jouets. 16 grandes scènes de cherche et trouve qui fourmillent de détails où il faut retrouver les 10 lutins pour sauver Noël !