Sorcières, une histoire secrète

SORCIERES, UNE HISTOIRE SECRETE offre des révélations surprenantes sur l'histoire méconnue de la sorcellerie, en apportant un éclairage inédit pour faire enfin la part entre légendes et réalité. De l'antiquité au Moyen Age en passant par les temps modernes, apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur les sorcières et leurs combats intemporels. Vous découvrirez dans cet ouvrage... - Pourquoi les sorcières ont acquis leur funeste réputation, mais aussi comment elles ont dû se battre pour survivre aux chasses et conserver leur identité. - La signification des rituels et des rites des sorcières, ainsi que : leurs traditions, leurs arts, les sabbats et covens, leurs accessoires et outils, leurs religions, etc. - Comment percer les secrets des sorcières et déesses légendaires de la mythologie. - Les personnes qui ont inspiré le renouveau païen et comment leurs travaux littéraires et magiques ont ravivé les feux des sabbats à travers le monde. Un ouvrage complet et unique allant au-delà des tabous.