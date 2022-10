Fleur de pierre T01

Damas, petit village de Yougoslavie, 1941. Les jours coulent paisiblement loin des tensions politiques de la capitale, Belgrade, jusqu'à ce que les troupes nazies envahissent et pillent le pays. Le jeune Krilo voit sa classe décimée mitraillée par un avion et son village brulé. Il fuit dans la montagne et retrouve d'autres rescapés, qui tentent d'organiser la résistance, ou simplement survivre. Krilo part à la recherche de son frère, Ivan, militant communiste à Belgrade, aidé par les personnes qu'il rencontre.