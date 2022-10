X-Men : Inferno

Des promesses ont été faites, des promesses n'ont pas été tenues. Les dirigeants de Krakoa ont joué à un jeu dangereux avec une femme redoutable, et ils vont très vite comprendre qu'ils ont commis une grave erreur. Désormais, tous les mutants doivent brûler pour assouvir la vengeance d'une femme. Restera-t-il encore des X-Men après ça ? Jonathan Hickman dit son dernier mot sur la franchise qu'il a totalement redynamisée avec House of X / Powers of X, concluant avec brio les trames posées dès DAWN OF X. L'ère REIGN OF X se poursuivra cependant le mois prochain, mais voici un évènement qui aura des répercussions aussi tonitruantes que X OF SWORDS !