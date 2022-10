Marauders T01 : Vivre et mourir à Krakoa

Les mutants ont trouvé refuge sur Krakoa, mais la haine de l'humanité envers eux ne s'est pas pour autant éteinte ! Kate Pryde, seule mutante à ne pas pouvoir emprunter les portails de téléportation, et son équipage formé de Tornade, Iceberg, Pyro et Bishop voguent sur toutes les mers du monde à la recherche de mutants à sauver ! Gare aux Maraudeurs ! Après l'album HOUSE OF X / POWERS OF X, les nouvelles séries mutantes chapeautées par Jonathan Hickman arrivent dans la collection MARVEL DELUXE ! C'était un moment très attendu par les lecteurs qui ne souhaitent pas forcément suivre toutes les séries mutantes ou qui veulent les redécouvrir séparément les unes des autres. Voici donc recueillis les douze premiers épisodes d'une des séries les plus populaires du relaunch.