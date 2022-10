Le Noël de Vampirette

C'est bientôt Noël ! Emma et Paul sont ravis, mais pas Vampirette qui les appelle en pleurs : elle a trop de cadeaux sur sa liste de Noël... et ses parents lui demandent de choisir ! Comment faire ? Heureusement, ses amis arrivent chez elle pour l'aider. Mais une fois sur place, Emma a une meilleure idée : faire oublier sa liste à Vampirette en fabriquant des cadeaux pour ceux qui n'en n'ont pas ! La série phare de J'aime lire sur l'amitié entre une petite fille vampire et une humaine. Humour et frisson, un cocktail parfait pour les enfants dès 7 ans !