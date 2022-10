Zouk, Tome 21. Dans la grande, très grande ville

Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, arpente la grande, très grande ville. Elle y croise un petit chien qui parle, un clown pas drôle, un laveur de vitres et une foule de gens tous très différents et très étonnants ! De l'humour, de la magie et beaucoup de fantaisie : 8 histoires courtes idéales pour entrer dans la lecture.