Franny K. Stein, savante folle, Tome 01. Franny K. Stein #1 : Le réveil du monstre-sandwich

Franny K. Stein n'est pas une fillette comme les autres : elle préfère les tarentules et les plantes carnivores aux poupées Barbies et aux pâquerettes. Mais alors qu'elle a toujours adoré être une savante folle, voilà que Franny est dépitée. Difficile, en effet, de se faire des amis lorsqu'on se balade avec des chats-garous et des chauves-souris dans son sac... Sous les conseils de la maîtresse, Franny étudie les autres élèves de la classe. Et bientôt, elle se transforme pour leur ressembler. Adieu araignées et poupées dévoreuses, Franny ne sera plus une savante folle ! Mais quand un élève laisse des déchets toxiques dans la poubelle de la cantine, un monstre Crabe-citrouille démoniaque s'éveille. Comment sauver l'école ? Seule une savante folle pourrait imaginer un plan qui inclut du fromage et des tranches de pain de mie... Peut se lire de manière indépendante.