Plus jamais célibataire à Noël !

Journaliste célibataire cherche l'Amour pour Noël... Quel est l'imbécile qui a dit que les fêtes de fin d'année étaient toujours synonymes de bonnes nouvelles et d'heureuses surprises ? Pour Ashley, c'est tout l'inverse : son patron la menace de licenciement si elle ne réussit pas à redonner un coup de frais à la chronique qu'elle tient dans le journal local. Il veut du sexy ? Du mystère ? Du croustillant ? Très bien ! Elle a justement sous le coude le sujet parfait : sa nuit inoubliable avec un certain Batman. Cet homme qu'elle a rencontré lors d'une soirée masquée, aussi séduisant dans son costume que doué de ses mains en privé... Elle meurt d'envie de le revoir, problème : elle n'a aucune idée de son identité. Alors, elle va utiliser tous ses talents d'enquêtrice et sa chronique pour retrouver son beau justicier. Et, puisqu'il lui a confié être un inconditionnel de Noël, elle commencera par se lancer dans un marathon des animations traditionnelles. Qui sait, peut-être qu'une chauve-souris se dissimulera parmi les rennes du Père Noël ? A propos de l'autrice Facétieuse, Stéphanie Pradier aime rire et profiter de la vie. Elle a trois passions : sa famille, l'écriture et la pâtisserie. Chacune lui apporte de l'amour.