Cavalier Vert Tome 7 : Le clair d'hiver

Karigan G'ladheon se remet péniblement des sévices subis lors de sa capture par Grand-Mère et le Second Empire. Elle enchaîne les missions périlleuses, hantée par le spectre de sa tortionnaire, Nyssa, et les douloureux souvenirs de ses échecs. Décidé à s'emparer de la Sacoridie, le Second Empire marche sur un col de montagne gardé par une garnison vulnérable. Bientôt père, et confronté à une guerre imminente, le roi Zacharie décide d'envoyer un contingent de soldats et de Cavaliers Verts défendre ce point stratégique, bien que lui-même reste profondément marqué par les événements du Nord. Enfin réunie avec ses compagnons, Karigan se voit confier un rôle d'autorité, mais ne tarde pas à remarquer que les Cavaliers ont changé en son absence. Alors que les tensions montent et que la guerre menace le coeur de la Sacoridie, il lui faudra redécouvrir sa raison d'être en tant que Cavalière et héroïne du royaume - et trouver par quels sacrifices s'affranchir enfin de son passé. " Kristen Britain a une plume magnifique. Impossible de lâcher ses romans ! " Fantasy Book Review