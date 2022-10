Conan le Cimmérien : La tour de l'éléphant

" Conan resta un instant sur le parapet, fasciné par les joyaux fabuleux aux reflets de givre qui l'éblouissaient : diamants, rubis, émeraudes, saphirs, turquoises, pierres de lune, aussi gros que des étoiles, tous incrustés dans la paroi argentée de la tour. " Cet album illustre La Tour de l'Eléphant, l'une des plus célèbres nouvelles de Conan le Barbare. Dans le quartier du Maul, en Zamora, là où les bandits se rendent pour célébrer leurs forfaits, un jeune barbare, cheveux noirs, épaules larges et torse puissant, entend un Kothien évoquer la tour de l'Eléphant. Le voleur lui raconte qu'elle renferme dans ses hauteurs le Coeur de l'Eléphant, un joyau merveilleux qui offre richesse et pouvoirs à celui qui le détient. Sans préparation, Conan le Cimmérien entreprend l'ascension de cette tour réputée imprenable, un périple qui va mettre à l'épreuve le corps et l'esprit du barbare... La rencontre d'un auteur et d'un artiste. Figure de l'Heroic Fantasy, Conan est devenu une icône de la pop culture. Le dessinateur Valentin Sécher s'empare du personnage créé par Robert E. Howard pour livrer une immersion inédite dans l'univers du Cimmérien.