Blood Song Tome 2 : La voix du sang. Seconde partie

Vaelin Al Sorna, héros légendaire du Royaume Unifié, accomplit son dernier voyage. Sur le navire qui l'emmène vers sa condamnation, il raconte à un jeune chroniqueur impérial les événements qui l'ont conduit à cette tragique conclusion. Vaelin aurait dû succéder à son père, le célèbre Seigneur de Guerre, mais il était promis à un autre destin. Confronté dès l'enfance au quotidien rude d'un combattant de la Foi, il n'aura désormais pour seule famille que l'Ordre qui l'a recueilli dans ses rangs. C'est là, entre les maîtres sans pitié et les épreuves initiatiques mortelles, qu'il se liera à vie à ses frères d'armes, et à celle qu'il n'a pas le droit d'approcher. Devenu le fer de lance d'un royaume gouverné par le sang, Vaelin est redouté sur tous les champs de bataille. Mais c'est pourtant son humanité qui fera de lui à la fois un héros et un traître... " Ryan atteint tous les objectifs de la Fantasy épique à son summum. Un décor sombre et féroce, une magie ancienne, une intrigue impitoyable, des loyautés ambiguës et une action sanglante. " Publishers Weekly " Un souffle épique d'une grande puissance. " SFFWorld " On recherche toujours ce sentiment d'évasion totale que seule la Fantasy de grande qualité peut inspirer, et Blood Song, c'est le livre idéal pour cela. " Pornokitsch " Un premier roman phénoménal. " Fantasy Book Critic Ce volume comprend la deuxième moitié du roman La Voix du sang, premier tome de Blood Song.