Quand pique ton coeur... Ana Kelly est habituée à la mort. En tant qu'avocate spécialisée dans le droit de succession, elle est souvent contactée par les proches de ses clients pour l'informer du décès de l'un d'eux. Mais rien n'avait préparé Ana à l'appel de Rebecca Taylor qui lui annonce la mort de son mari Connor dans un accident. Cela fait trois ans qu'Ana et Connor avaient une liaison - se retrouvant dans des chambres d'hôtel, partant pour des week-ends en amoureux à la campagne et effaçant hâtivement des sms à peine envoyés. Ils cachaient bien leur amour, et personne n'était au courant. Seule et désemparée, Ana recherche l'amitié de celle qu'elle considérait jusqu'alors comme sa rivale, mais qui, maintenant, est la seule à comprendre sa douleur : Rebecca. Tandis qu'Ana se rapproche de la veuve de son amant, elle est obligée de reconnaître de douloureuses vérités sur leur liaison - et sur la volatilité de l'amour et du désir. Traduit de l'anglais (Irlande) par Pierre Demarty