Dandadan Tome 1

Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapables de se convaincre, ils se lancent alors un défi : Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver et Ken dans un tunnel hanté... Or, chacun va faire une rencontre d'un autre genre qui va bouleverser leurs vies et lier leurs sorts. C'est le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant !