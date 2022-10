Les autodafeurs - tome 1. Mon frère est un gardien

A la mort de leur père, Auguste, un lycéen d'aujourd'hui, et sa petite soeur Césarine, autiste géniale, sont plongés tête la première dans une guerre secrète. Elle oppose depuis des siècles, La Confrérie et Les Autodafeurs. Nos deux héros vont devenir malgré eux les acteurs de ce conflit millénaire. Son enjeu ? Le contrôle du savoir et la main mise sur sa forme la plus ancienne : Les livres... Trilogie culte vendue à plus de 110 000 exemplaires (prix Libr'à nous et prix Imaginales des collégiens), Les Autodafeurs est la première série de Marine Carteron (autrice de Génération K, Dix, Romy et Julius, L'attaque des cubes et La (presque) grande évasion). Un classique à dévorer !